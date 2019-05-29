29 Mayıs 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: “Kararı camia verecek”

Erol Bedir: “Kararı camia verecek”
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Başkanı , ile ilgili olarak kararı sarı kırmızılı camianın vereceğini söyledi.

'de 41 puanla sezonu noktalandıran 'da 'da gerçekleştirilecek ile ilgili fikir beyan eden Başkan , "Kayseri şehri bizden ne istiyor, ne bekliyor onu bilmeliyiz. Başarı mı isteniyor yoksa sıradan bir takım mı görmek istiyor. Bunun kararı verilmeli" dedi. Takımın önemli borcu olduğunun altını çizen Başkan Erol Bedir, "Kayserispor borçlu kulüp. Geçmişten gelen ciddi borçlar var. Ne benim ne yönetimin altından kalkacağı rakamlar değil. Eğer başarı isteniyorsa, herkes üzerine düşeni yapmalı ve bu takıma maddi destek verilmeli. Biz de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama sıradan bir takım olsun, düşerse düşsün mantığı ön plana çıkar da destek verilmez ise o zaman da yapacak bir şey yok" yorumunda bulundu.

Başkan Erol Bedir, 15 Haziran 2019 günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihine kadar belediye başkanları, oda başkanları, bazı sivil toplum örgütleri ile görüşüp güçlü bir yönetim oluşturma konusunda fikir alışverişinde de bulunacak.
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