28 Mayıs 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da genel kurul kararı

Kayserispor'da genel kurul kararı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

Yönetimi genel kurul kararı aldı.

'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan , kararı aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı tarafından yönetime sunulan ve kabul edilen olağanüstü genel kurul teklifi, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 22 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte 2,5 sezondur başkanlık görevini yürüten Erol Bedir'in yeniden aday olacağı öğrenildi.

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