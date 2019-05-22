22 Mayıs 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Michal’e teklif yaptı

Kayserispor Michal’e teklif yaptı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

komitesi, Polonyalı için teklifte bulundu.

2019-2020 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan komitesi 28 yaşındaki 'a transfer teklifi yaptı.

Polonya'nın takımı ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Michal Kucharczyk'a transfer teklifi yapan Sarı-Kırmızılı takım yöneticileri, olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Michal Kucharczyk'a ve 'dan da teklif olduğu iddia ediliyor.
5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Michal Kucharczyk, önümüzdeki günlerde net kararını verecek.

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