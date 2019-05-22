22 Mayıs 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a haciz şoku

Kayserispor'a haciz şoku
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu (33), 130 bin Euroluk alacağının ödenmediğini ileri sürerek kulübe haciz gönderdi. Kulüp avukatlarının araya girmesiyle sarı-kırmızılı takıma, ödemeyi yapması için süre verildi.

2017-2018 sezonunda 'a transfer olan Ganalı futbolcu , bu sezon 13 lig, 3 'nda forma giyip, 3 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Ganalı oyuncu Gyan'ın başlattığı hacizle şoka uğradı. Gyan'ın 150 bin Euroluk alacağının olduğu öğrenilirken, bu ödeme yapılmayınca futbolcunun avukatları aracalığıyla haciz işlemini başlattığı öğrenildi. Kulüp avukatları tesislere gelen Gyan'ın avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrası süre istedi. Süre talebini kabul eden avukatlar, Gyan'a kısa sürede yapılacağı belirtilen ödemeyi bekleyecek.

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