11 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Deniz Türüç kart cezalısı
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Kayserispor orta sahasının etkili isimlerinden Deniz Türüç, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor, Rize'de ağır yenilginin yanı sıra orta sahanın önemli ismi Deniz Türüç'ü de kaybetti. Kart sınırındaki 26 yaşındaki futbolcu, maçın henüz 3. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Deniz, haftaya lider Başakşehir'le Kayseri'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!