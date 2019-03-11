11 Mart 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç kart cezalısı

Deniz Türüç kart cezalısı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

orta sahasının etkili isimlerinden , maçında forma giyemeyecek.

, 'de ağır yenilginin yanı sıra orta sahanın önemli ismi 'ü de kaybetti. Kart sınırındaki 26 yaşındaki futbolcu, maçın henüz 3. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Deniz, haftaya lider 'le 'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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