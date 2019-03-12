12 Mart 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor ilk kez yenildi

Kayserispor ilk kez yenildi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

, 'de bu yıl ilk kez mağlup oldu.

Spor Toto 'de 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen , 2019 yılının da ilk yenilgisini aldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde bu yıl 9 müsabakaya çıkan Sarı Kırmızılı takım, 3 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgi elde etti.

Geride kalan Rizespor maçına kadar yenilgi yüzü görmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarını kazanırken Antalyaspor, Bursaspor, ve Beşiktaş maçlarında ise berabere kaldı.
9 maçta 13 puan çıkaran Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde de 8 gol gördü.

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