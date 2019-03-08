08 Mart 2019, Cuma
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Chery takıma döndü
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Annesinin rahatsızlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kayserispor’un golcüsü Chery, döndü.
Kayseri'nin Beşiktaş maçı öncesi, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hollandalı golcü Chery, takıma katıldı. Hikmet Karaman ile sohbet eden yıldız santrfor, ardından geçmiş olsun dileklerini kabul etti. 7 golle takımın en skorer ismi olan Chery, Rizespor maçında forma giyebilecek.
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