08 Mart 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Chery takıma döndü

Chery takıma döndü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ’un golcüsü , döndü.

Kayseri'nin maçı öncesi, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hollandalı golcü , takıma katıldı. ile sohbet eden yıldız santrfor, ardından geçmiş olsun dileklerini kabul etti. 7 golle takımın en skorer ismi olan Chery, Rizespor maçında forma giyebilecek.
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