06 Mart 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor, Rizespor hazırlıklarına hız verdi

Kayserispor, Rizespor hazırlıklarına hız verdi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2019

İstikbal Mobilya , 'in 25’inci haftasında konuk olacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkartan sarı kırmızılı takım cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor. maçı öncesi annesinin rahatsızlığı nedeniyle 'ya giden Tjaronn Chery takıma katıldı. Futbolcular ve teknik kadro ile teknik direktör antrenman öncesi Chery'den annesinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar. Futbolcular yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında ısınma ve topla yürüme yaptı. Sarı kırmızılılar antrenmanın 2'nci kısmında hücum ve savunma çalıştı. Takımın savunmasında görev alan Kana Biyik bir süre kaleye geçerken, takım arkadaşlarının şutlarını başarı ile geçiştirdi. Sakıb Aytaç, , Bilal Başaçıkoğlu ve Mensah sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadılar. 4 gün özel izinli olan Chery düz koşu yaptı.

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