06 Mart 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Mensah iki ay olmayacak

Mensah iki ay olmayacak
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Kayserıspor'da 'ın durumu belli oldu.

maçında Adriano'nun müdahalesiyle yerde kalan 24 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin çıktığı ve bu hafta ameliyat edileceği açıklandı. Ganalı'nın 6 ila 8 hafta arasında forma giyemeyeceği belirtildi. Hakem Suat Arslanboğa faul bile çalmamıştı.
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