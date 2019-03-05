05 Mart 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'da Mensah'ın ameliyat olup olmayacağı belli oldu.

'in 24. haftasında Kayseri'de oynanan maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terkeden Bernard Mensah'tan kötü haber geldi.

Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı. Basın Sözcüsü , haber merkezimize yaptığı açıklamasında Mensah'ın bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi.
Mensah'ın 2 ay oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen Taşçı, "Mensah'tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah'ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

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