05 Mart 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor rekor kırdı

Kayserispor rekor kırdı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'la evinde berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça taşıyan , rekor kırdı.

Teknik direktörlüğe 'ın gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, 15. haftadan beri yenilgi yüzü görmedi. 10 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. , 2004-05'te 10 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. O dönem takımın başında yine Hikmet Karaman vardı ve 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplamıştı.
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