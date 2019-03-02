Başkan Erol Bedir'den hakem tepkisi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yaptıkları maça ilişkin "Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık." dedi.

Bedir, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Hakemin verdiği kararları eleştiren Bedir, şunları kaydetti:

"Tribünden izlediğim kadarıyla VAR'ı izlemedim. Detaylarını görmedim ama iyi bir gözüm olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık. Bakın taraftarın tepkisini görüyorsunuz. Görmemiştir, iyi niyetlidir ama bu kadar kritik bir maçta, puan savaşının olduğu maçta eğer bu arkadaşımız acemiyse bu maça verilmemeliydi. Ustaysa da başka türlü gösterirdi ustalığını. Ben Beşiktaş camiasına ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Güzel bir havada iyi bir maç oynamak isterdik. Oynadık. Kendileriyle de ilgilendik ama istediğimizi alamadık."

"Şu anda mağlup bir takımın başkanı gibi konuşuyorum." diyen Bedir, "Bu tarzda oynayıp bu şekilde puan kaybetmek gerçekten üzücü. Bundan sonra hem takımıma hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.