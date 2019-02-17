17 Şubat 2019, Pazar
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Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Fürstenau ve eşi, Karaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kayserispor’a sürpriz ziyaretçi
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau, eşi ile birlikte tesislere geldi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas dün Kayserispor'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bugün Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman, maç taktiğini kurarken sürpriz bir ziyaretçi ile karşılaştı. Fürstenau, Karaman'ı Kadir Has tesislerinde ziyaret etti. Karaman ile sohbet eden Jörg Fürstenau, Kayserispor'a ligin kalan haftalarında başarılar diledi.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Fürstenau ve eşi, Karaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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