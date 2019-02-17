17 Şubat 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor’a sürpriz ziyaretçi

Kayserispor’a sürpriz ziyaretçi
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

’nın , eşi ile birlikte tesislere geldi.

'nın ve eşi Çiğdem Minnas dün 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bugün Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü , maç taktiğini kurarken sürpriz bir ziyaretçi ile karşılaştı. Fürstenau, Karaman'ı tesislerinde ziyaret etti. Karaman ile sohbet eden Jörg Fürstenau, Kayserispor'a ligin kalan haftalarında başarılar diledi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Fürstenau ve eşi, Karaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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