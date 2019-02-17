Hikmet Karaman: "Hakemler zor bir maçı başarılı yönetti"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla birlikte bu maçın öneminin bir kat daha arttığını belirterek, "Diğer takımların almış olduğu sonuçlar bir anda küme düşme barajını 40'lara hatta daha yukarılara taşıyabilir. Her iki takım açısından stresi ve stratejisi farklı karşılaşmaydı. Hafta içinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu aldık. Özellikle ilk golün hazırlanışı ve neticelendirilmesi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı rakip takımın her türlü riski alarak gelmeye başladığını ve buna karşılık oyuna müdahale ederek sistem değişikliğine gittiklerini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Futbolcu çok iyi oynarken de oyuncu değiştirmeniz gerekebiliyor. Biz de Kravets'i değiştirdik. Oyuncular zaman zaman bunu kabullenmiyor. Duran toptan golü yedik. Aslında oyuncularımızın itirazı orada gole değil ama golden önceki korner kararınaydı. Hakemler zor bir maçı başarılı yönetti. Takımımız iyi bir oyun çıkardı onları tebrik ediyorum. Bundan sonra Konyaspor maçına odaklanacağız. Onlar da 10 kişi ile Fenerbahçe maçında müthiş mücadele gösterdiler. Saygı duyulacak bir takım. Zor bir maça gideceğiz."