16 Şubat 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Kayseri deplasmanında

Göztepe, Kayseri deplasmanında
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.02.2019

, 'in 22. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden , bu sezon deplasmanda 11 maçta topladığı 6 puanla, Akhisarspor'un ardından en başarısız ekip konumunda bulunuyor.

Haftaya 25 puan ve averajla 10. sırada giren temsilcisi, aynı puana sahip İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında galibiyeti hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Kırmızı kart cezalısı Serdar Gürler, sarı kart cezalıları Celso Borges ve 'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'la 10. randevu

Süper Lig'de Kayserispor'la 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu karşılaşmalarda 9 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.

Deplasmanda Kayserispor'a karşı galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Kayseri'deki 4 müsabakada sahadan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini İzmir'de 2-0 mağlup etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Sırada Kayseri var Sırada Kayseri var
Göztepe'de bahar Göztepe'de bahar
Göz-göz coştu bir kere Göz-göz coştu bir kere
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör