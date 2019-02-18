18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin'e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda Göztepe defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.
Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.
Fenerbahçe maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3 puanı getiren golü atan ve maçın adamı seçilen Artem Kravets, Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın 52. dakikasında Atila'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets'in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.
Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin'e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda Göztepe defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.
Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı