18 Şubat 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü

Kayserispor'da Artem Kravets çimleri dövdü
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

'un başarılı futbolcusu , karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.

maçında İstikbal Mobilya 'a 3 puanı getiren golü atan ve maçın adamı seçilen , Stadyumunda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın 52. dakikasında Atila'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets'in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.

Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin'e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.

Kenara alınan başarılı forveti teselli etti.
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