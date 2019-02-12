13 Şubat 2019, Çarşamba
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Kayseri’de Kravets gollerine başladı
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets, form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor.
Y.Malatya maçında takımının tek golünü atan, F.Bahçe zaferinin mimarı olan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, kupadaki 3 golünden sonra ligde de golleri sıralamaya başladı. Oynadıkça açıldığını vurgulayan milli golcü, "Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum" yorumu yaptı.
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