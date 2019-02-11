11 Şubat 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Artem seriye bağladı

Artem seriye bağladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

'un golcüsü Artem Kravets form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor.

'in 21.haftasında Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımına 3 puanı getiren golü atan Artem Kravets, hem oyun hem gol performansını yukarıya çekiyor. 'da 2.sezonunu yaşayan 29 yaşındaki forvet, 'nda attığı 3 golden sonra lig maçlarında da golleri sıralamaya başladı.

Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının tek golünü atan Artem Kravets, Fenerbahçe maçında da golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Geçen sezonun devre arasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 gol atan forvet oyuncu, "Kayserispor'a başarılı olmak ve katkı sağlamak için geldim. Önceden fazla forma şansı bulamıyordum. Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" yorumu yaptı.

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