14 Şubat 2019, Perşembe
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Karaman’a taktik verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Kayserisporlu fanatik taraftar Mehmet'in Hikmet Karaman'a taktik verdiği görüntüler camiada yüzleri güldürdü
Kayserispor'un fanatik taraftarı Mehmet, idman öncesi Hikmet Karaman ile görüştü ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İdmanda Karaman'a taktik veren fanatik taraftar Mehmet'in kulüp tarafından paylaşılan görüntüleri, kısa sürede 18 bin kişi tarafından izlendi.
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