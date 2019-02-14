14 Şubat 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Karaman’a taktik verdi

Karaman’a taktik verdi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Kayserisporlu fanatik taraftar Mehmet'in 'a taktik verdiği görüntüler camiada yüzleri güldürdü

'un fanatik taraftarı Mehmet, idman öncesi ile görüştü ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İdmanda Karaman'a taktik veren fanatik taraftar Mehmet'in kulüp tarafından paylaşılan görüntüleri, kısa sürede 18 bin kişi tarafından izlendi.
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