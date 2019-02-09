09 Şubat 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: "Çok mutluyum"

Hikmet Karaman: Çok mutluyum
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Kayserispor Teknik Direktörü , kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve son anlarda gelen golle 3 puanı aldıklarını belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, geldiği günden bu yana çıktığı yedinci maçı da kaybetmemenin önemli olduğunu aktardı. Alt sıralardan kurtulmak için mutlaka kazanmaları gerektiğini aktaran Karaman, "Rakip eksik kaldıktan sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Fırsatlar da yakaladık fakat Volkan'ı geçemedik. İptal edilen gol pozisyonuna baktığımızda golü verse kimse bir şey demezdi. Son anlarda gelen golle kazanmak ayrı bir mutluluk yaşattı" dedi.
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