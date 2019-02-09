09 Şubat 2019, Cumartesi
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Hikmet Karaman: "Çok mutluyum"
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve son anlarda gelen golle 3 puanı aldıklarını belirtti.
Tecrübeli çalıştırıcı, geldiği günden bu yana çıktığı yedinci maçı da kaybetmemenin önemli olduğunu aktardı. Alt sıralardan kurtulmak için mutlaka kazanmaları gerektiğini aktaran Karaman, "Rakip eksik kaldıktan sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Fırsatlar da yakaladık fakat Volkan'ı geçemedik. İptal edilen gol pozisyonuna baktığımızda golü verse kimse bir şey demezdi. Son anlarda gelen golle kazanmak ayrı bir mutluluk yaşattı" dedi.
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