09 Şubat 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri'de hasret sona erdi

Kayseri'de hasret sona erdi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'e teknik direktör ile başlayan , 14'üncü haftada evinde 'a kaybettikten sonra kan değişikliğine gitmişti.

Takımın başına tecrübeli hoca 'ı getiren sarı-kırmızılılar, ve Akhisar'ı arka arkaya devirdikten sonra beraberliğe abone olmuştu. , , ve Yeni 'ya diş geçiremeyen ama aynı zamanda yenilmeyen , 4 maç aradan sonra karşısında 3 puanla tanıştı. Galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılıların stadyumu 'ta büyük sevinç yaşandı. Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıktığı 7. maçtan 13'üncü puanını alarak maç fazlasıyla 11'inci sıraya tırmandı. haftaya evinde 'yi ağırlayacak.
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