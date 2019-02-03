03 Şubat 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kravets siftah yaptı

Kravets siftah yaptı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2019

’un Ukraynalı futbolcusu ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşan ve 1-1'lik sonuçla hanesine 1 puan yazdıran 'da bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon 9 maçta görev alan ve son haftalarda ise ilk 11'de sahaya çıkan Ukraynalı futbolcu Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü atarken bu sezon için de siftah yaptı.

Bu sezon maçlanda 3 golü olan Kravets, ligde de golle tanışmış oldu.
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