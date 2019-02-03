03 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlanda 3 golü olan Kravets, ligde de golle tanışmış oldu.
Kravets siftah yaptı
Giriş Tarihi: 03.02.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligde ilk golünü atarak siftah yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 1-1'lik sonuçla hanesine 1 puan yazdıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon 9 maçta görev alan ve son haftalarda ise ilk 11'de sahaya çıkan Ukraynalı futbolcu Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü atarken bu sezon için de siftah yaptı.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlanda 3 golü olan Kravets, ligde de golle tanışmış oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!