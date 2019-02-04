04 Şubat 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor yenilgiyi unuttu

Kayserispor yenilgiyi unuttu
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019

Ligin 14. haftası sonunda değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

'de 20. haftayı geride bırakan , 22 puana erişirken mağlubiyeti de rafa kaldırdı. Ligin 14. haftası sonunda değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım ve Akhisarspor'u mağlup ederken Erzurumspor, , ve ile berabere kaldı.

SAĞLAM'DAN SONRA
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile lige başlayan ve ilk 14 haftada sadece 12 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım, maçı sonrası göreve getirilen ile yenilmedi. Karaman ile çıkılan 6 lig maçında 2 galibiyet 4 beraberlik neticesinde 10 puan toplandı. , puan tablosunda 14.sırada yeralıyor.

Kravets siftah yaptı
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