13 Ocak 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Hedefim Yanal’dı

Hedefim Yanal’dı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

2 sezon önce Rizespor küme düşünce , “Bu camia unutmaz” demişti. Karaman bunu dönemin hocası 'a dediğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü , 2 sezon önce küme düşen 'u çalıştırıyordu. ile kümede kalma mücadelesi veren Rizespor, son hafta 'u 1-0 yenmesine karşın, 'un evinde Bursaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından küme düşmüştü. Karaman o gün, "Rize camiasını bunu unutmaz" demişti. Tecrübeli hoca bu sözü Trabzon camiasına söylemediğini, dönemin çalıştırıcısı için kullandığını ifade etti. Karaman, "O gün öyle bir cümle çıktı. Bugün olsa yine söylerim ama bu sefer isim de açıklarım. Trabzonspor'la alakası yok. O kişi (Ersun Yanal) ile alakası var. Neden 1 oyuncu değiştirdi o şahıs. Trabzonspor şampiyonluğa oynasaydı, 1 hamle mi yapacaktı o şahıs" ifadelerini kullandı.

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