Hedefim Yanal’dı

2 sezon önce Rizespor küme düşünce Hikmet Karaman, “Bu camia unutmaz” demişti. Karaman bunu dönemin Trabzonspor hocası Ersun Yanal'a dediğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 sezon önce küme düşen Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. Bursaspor ile kümede kalma mücadelesi veren Rizespor, son hafta Alanyaspor'u 1-0 yenmesine karşın, Trabzonspor'un evinde Bursaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından küme düşmüştü. Karaman o gün, "Rize camiasını bunu unutmaz" demişti. Tecrübeli hoca bu sözü Trabzon camiasına söylemediğini, dönemin çalıştırıcısı Ersun Yanal için kullandığını ifade etti. Karaman, "O gün öyle bir cümle çıktı. Bugün olsa yine söylerim ama bu sefer isim de açıklarım. Trabzonspor'la alakası yok. O kişi (Ersun Yanal) ile alakası var. Neden 1 oyuncu değiştirdi o şahıs. Trabzonspor şampiyonluğa oynasaydı, 1 hamle mi yapacaktı o şahıs" ifadelerini kullandı.