12 Ocak 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Antalya kampını tamamladı

Kayserispor Antalya kampını tamamladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

2 Ocak’ta başladığı kampını tamamlayan , bugün kente dönecek.

ekiplerinden , 10 gün süren kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından 'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.

Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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