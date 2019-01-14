14 Ocak 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor Kayseri'de avantaj peşinde

Akhisarspor Kayseride avantaj peşinde
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Akhisarspor, son 16 turu ilk maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda 'ü eledikten sonra ile eşleşti.

Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem 'nın yöneteceği müsabakada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan ile Eray Ataseven yarınki maçta forma giyemeyecek.

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