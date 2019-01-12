12 Ocak 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç: “Sezonun ikinci yarısına hazırız"

Deniz Türüç: “Sezonun ikinci yarısına hazırız
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

’un başarılı ve milli futbolcusu , “Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz” dedi.

ekiplerinden , ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını 'da tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönüyor. Akşam saatlerinde Kayseri'de olacak olan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına tesislerde devam edecek. Kayserispor'un başarılı futbolcusu hazırlıkları değerlendirerek, "Antalya kampımızı sakatlıksız, kazasız, belasız bitirdik. Sezonun ikinci yarısına hazırız. Taraftarımızla beraber güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak her şeyimiz ile hazırız. İlk olarak hedefimiz kupa maçı ve ardından oynayacağımız maçı bizim için çok önemli. Şimdi destek zamanı. Kayserispor taraftarı ve Kayseri şehri hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu.

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