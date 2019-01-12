Deniz Türüç: “Sezonun ikinci yarısına hazırız"
Kayserispor’un başarılı ve milli futbolcusu Deniz Türüç, “Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz” dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönüyor. Akşam saatlerinde Kayseri'de olacak olan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına tesislerde devam edecek. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç hazırlıkları değerlendirerek, "Antalya kampımızı sakatlıksız, kazasız, belasız bitirdik. Sezonun ikinci yarısına hazırız. Taraftarımızla beraber güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak her şeyimiz ile hazırız. İlk olarak hedefimiz kupa maçı ve ardından oynayacağımız Antalyaspor maçı bizim için çok önemli. Şimdi destek zamanı. Kayserispor taraftarı ve Kayseri şehri hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu.
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