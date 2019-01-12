‘Alttan oyuncu kazanacağız’

KAYSERİSPOR HABERLERİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "18 kişilik sınırlı kadromuz var. Altyapıdan da takviyeler yaptık. 2 tanesi en azından A Takım kadrosunda sürekli yer alırsa bu bizim için kar olur" ifadelerini kullandı.