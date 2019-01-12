12 Ocak 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

‘Alttan oyuncu kazanacağız’

‘Alttan oyuncu kazanacağız’
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

yasağı bulunan 'da , kampı değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "18 kişilik sınırlı kadromuz var. Altyapıdan da takviyeler yaptık. 2 tanesi en azından A Takım kadrosunda sürekli yer alırsa bu bizim için kar olur" ifadelerini kullandı.
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