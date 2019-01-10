10 Ocak 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Süper Lig'e NBA fikstürü

Süper Lige NBA fikstürü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2019

“Devre arası yapılan tatile karşıyım. Futbolcu sürekli tekrar ederek gelişecek. Sürekli oynadıkça gelişir. Haftada birle gelişmiyor.”

Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kampında Fotomaç'a çok özel açıklamalar yaptı. Birçok konuda çarpıcı detaylar veren Karaman şunları söyledi: "Devre arası tatiline ve maç trafiğinin az olmasına karşıyım. Brezilya'ya git, adam; lig, bölgesel lig, lig kupası, uluslararası oynuyor. Onlar neden böyle yapıyor? nasıl planlama yapıyor? Antrenör her maça yeni bir taktik hazırlamak için zorlanacak. Oyuncu sürekli tekrarla kendini geliştirecek. Sürekli oynadıkça gelişir. Haftada birle gelişmiyor. NBA'de nasıl iki günde bir maç oynuyorlar biliyor musun? Oyuncu devre arasında soyunma odasında makarna yiyor. Enerjiyi artırmak için. Bunu duydum inanamadım. 'Hemen araştıralım' dedim. Fikstürden şikayet eden hocanın önüne siz gazeteciler, hemen Chelsea'nin 'nın Palmeiras'ın fikstürünü koyun. 'Bunlar nasıl yapıyor?' deyin. Bana da sorun, cevap veremiyorsam yerden yere vurun."

'HERKES HOCALIK YAPAMAYACAK
Fenerbahçe'de Ayew'in açıklamaları kafamda bir şimşek çaktırdı! Fransa'da İngiltere'de taktiğin plan ve projenin daha ön planda olduğunu söylüyor. Bizde tam tersi. Neden VAR çıktıktan sonra büyüklerin ligdeki durumları değişti? Attıkları gol, artık ofsayttan iptal edilebiliyor. Bu gelişim, hocayı planlamaya, taktiğe yöneltecek. Buna önem veren antrenör ön plana çıkacak. Değerim artacak. O kadar çok seviniyorum ki VAR'a geçilmesine... Avrupa gibi olacağız. Herkes hocalık yapamayacak."

'TRABZON BÜYÜK HAMLE YAPTI'

" büyük hamle yaptı. Oradan her şey çıkabilir. deneyimi G.Saray'ın en büyük avantajı. ve K.Paşa, mutlaka nokta atış
transferle oralarda kalmaları gerekiyor."

'LiGDE 10 TAKIM DÜŞMEMEYE OYNAR

"En az 10 takım düşmemeye oynar. Kimse zannetmesin ki 'ben yukarıdayım bana bir şey olmaz'. Üst üste 3 maç kaybettiğin an en dibe gelirsin. 36-37 puan ligde tutmaya yetebilir."

'BAYERN GiBi ÇALIŞIYORUZ'

"Futbolda koordinasyon ve farkındalık çok önemli. City'ye Liverpool'a bak, nerede duracaklarını ezberlemişler. Kayseri'de böyle çalışıyoruz. Bunu ilk Klopp yaptı. Sonra Bayern geçti."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Gyan Kayserispor kampından ayrıldı Gyan Kayserispor kampından ayrıldı
Kayserisporda Rotman ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı
Kayserisporda üzücü sakatlık Kayserispor'da üzücü sakatlık
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör