09 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Gyan Kayserispor kampından ayrıldı
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan kamptan ayrıldı.
Ligin ikinci yari hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da Rajko Rotman'dan sonra Asamoah Gyan da kamptan ayrıldı. Rotman, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Antalya'da bir başka otele yerleşirken Asamoah Gyan ise ülkesine gitti.
Ailevi problemlerinden ötürü sarı kırmızılı yetkililerden izin alarak ülkesine giden Gyan, kamp bitmeden yeniden takıma katılacak. Olası aksi bir durumda ise Gyan, Kayseri'ye gelecek.
Diğer yandan Kayserispor kaptanlarından Deniz Türüç ve kaleci Muammer Yıldırım, takıma katılacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!