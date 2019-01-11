11 Ocak 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı

Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 11.01.2019

’da ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdüren ile arasında bugün Antalya'da oynanması planlanan hazırlık maçı yarıda kaldı.

Saat 16.00'da başlayan hazırlık maçı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi. Daha önce 'nın takımı ile müsabaka oynayan vae 2-0 kaybeden, ikinci hazırlık maçını ile oynamayı planlayan ancak sonradan ile müsabaka oynamaya karar veren , bunu da sağlıklı olarak gerçekleştiremedi.

Tek gol vardı

Kayserispor ile Osmanlıspor arasında 'da oynanması planlanan ve saat 16.00'da başlayan müsabaka, dakikalar 24'ü gösterirken iptal oldu. Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken bastıran yoğun yağmurun ardından hakemler müsabakayı iptal edildi ve takımlar soyunma odasına gitti. Kayserispor kafilesi de, maçın oynandığı sahadan ayrılarak kamp yaptığı otele döndü.

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