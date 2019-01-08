Kayserisporda Rotman ile yollar ayrıldı

08 Ocak 2019, Salı
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Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Kayserispor Kulübü, orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.
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