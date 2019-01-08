08 Ocak 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Rotman ile yollar ayrıldı

Kayserisporda Rotman ile yollar ayrıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Kulübü, orta saha oyuncusu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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