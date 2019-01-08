08 Ocak 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da üzücü sakatlık

Kayserisporda üzücü sakatlık
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'in ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'da sakatlık haberi geldi.

'da oynanan maçında sakatlanarak oyunu terkeden takım kaptanlarından 'te darbeye bağlı ağrı ve ödem meydana geldi.

Ligin ikinci yarısı öncesinde oynanan ilk hazırlık maçında talihsizlik yaşayan ve oyun alanını terkederken sinirli tavırları ile dikkat çeken Deniz Türüç'ün tedavisine başlanıldı. Takımdan ayrı çalışan ve yürüyüş yaparak günü geçiren Deniz'in durumunun ciddi olmadığı 1-2 gün içerisinde takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

Diğer yandan Go Ahead Eagles maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım, taburcu oldu. Muammer bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak.

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