Kayserisporda üzücü sakatlık

Kayserispor'da üzücü sakatlık
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da sakatlık haberi geldi.
Antalya'da oynanan Go Ahead Eagles maçında sakatlanarak oyunu terkeden takım kaptanlarından Deniz Türüç'te darbeye bağlı ağrı ve ödem meydana geldi.
Ligin ikinci yarısı öncesinde oynanan ilk hazırlık maçında talihsizlik yaşayan ve oyun alanını terkederken sinirli tavırları ile dikkat çeken Deniz Türüç'ün tedavisine başlanıldı. Takımdan ayrı çalışan ve yürüyüş yaparak günü geçiren Deniz'in durumunun ciddi olmadığı 1-2 gün içerisinde takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.
Diğer yandan Go Ahead Eagles maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım, taburcu oldu. Muammer bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak.
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