07 Ocak 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Muammer Yıldırım taburcu edildi

Muammer Yıldırım taburcu edildi
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

'un kampında yapılan hazırlık maçında dili boğazına kaçan kaleci , tedavisinin ardından taburcu edildi.

'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'un ekibi ile oynadığı hazırlık maçında kaleci 'ın dili boğazına kaçtı. Yıldırım, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Yıldırım, bugün taburcu edildi. Açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu. Hastanede tetkikler temiz çıktı. İyiyim. Dua eden, destek mesajları yayınlayan herkese teşekkür ederim" dedi.


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