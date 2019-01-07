Muammer Yıldırım taburcu edildi

Kayserispor'un Antalya kampında yapılan hazırlık maçında dili boğazına kaçan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Hollanda ekibi Go Ahead Eagles ile oynadığı hazırlık maçında kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı. Yıldırım, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Yıldırım, bugün taburcu edildi. Açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu. Hastanede tetkikler temiz çıktı. İyiyim. Dua eden, destek mesajları yayınlayan herkese teşekkür ederim" dedi.