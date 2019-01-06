06 Ocak 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

ile arasında oynanan hazırlık maçında 'ın dili boğazına kaçtı.

'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren 'un ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi 'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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