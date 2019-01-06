06 Ocak 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan transfer açıklaması

Kayserispordan transfer açıklaması
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

 Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

Sezonun ikinci yarısı için 'da kamp yapan yasağı nedeniyle takviye yapamayacak. Sarı kırmızılı takımda yer alan Kana Bıyık, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserisporlu hiçbir futbolcu için bize ulaşan bir teklif yok. Yasağımız nedeniyle transfer yapamayacağız. Şu an için gitme ihtimali olan futbolcumuz da yok" dedi.

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