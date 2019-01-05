05 Ocak 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da kampta neşeler yerinde

Kayserispor’da kampta neşeler yerinde
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2019

öncesi hazırlıklarını Belek’te neşeli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da keyifler ve moraller yerinde. 3 Ocak'ta başlayan kampının 3.gününde sabah yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tam kadro olarak Antalya'da bulunan Kayserispor'da futbolcuların yüzü gülüyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanların neşeli ve keyifli geçmesi hem yöneticileri hem de teknik heyeti sevindiriyor. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde girmek için mücadele veren Sarı-Kırmızılı futbolcuların akşam yemeğinden sonra takıma katılan genç oyunculara şarkı söyletmeleri e dans yaptırmaları ise görünmeye değer.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Rotman kararını verdi Rotman kararını verdi
Kayserispor’un Yerli Messisi imza atıyor Kayserispor’un Yerli Messi'si imza atıyor
Kayserispor’un Antalya kampı başladı Kayserispor’un Antalya kampı başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör