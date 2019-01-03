03 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Kayserispor’un Antalya kampı başladı
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı tek antrenman ile başladı.
Ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısından oldukça umutlu. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına bugün Antalya Belek'te başlayan Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. Dün akşam Antalya Belek'te araya gelen Sarı-Kırmızılı takım bugün yeni yılın ilk antrenmanını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirdi. 9 eksik ile çalışmalarına başlayan Kayserispor'da her geçen gün kampta tempo artarak devam edecek. Bugün yapılan ilk antrenmanda izinli olan Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets bu akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek kampa katılacaklar. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın öğe saatlerinde kampa dahil olacağı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!