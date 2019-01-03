03 Ocak 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

ekiplerinden , ligin ikinci yarısı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı tek antrenman ile başladı.

Ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısından oldukça umutlu. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına bugün 'te başlayan 'da keyifler ve moraller yerinde. Dün akşam Belek'te araya gelen Sarı-Kırmızılı takım bugün yeni yılın ilk antrenmanını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirdi. 9 eksik ile çalışmalarına başlayan Kayserispor'da her geçen gün kampta tempo artarak devam edecek. Bugün yapılan ilk antrenmanda izinli olan Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets bu akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek kampa katılacaklar. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın öğe saatlerinde kampa dahil olacağı öğrenildi.
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