03 Ocak 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor 9 eksikle çalışmalara başladı

Kayserispor 9 eksikle çalışmalara başladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Ligin ikinci yarısı için 'te bugün topbaşı yapan , 9 eksikle çalışmalara başladı.

'de 17 hafta sonrasında verilen aranın bitiminde 19 puanla 13. sırada bulunan , ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına bu gün başladı. 'teki kampa Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Tiago Lopez, Mensah, Varela, Asamoah, Artem Kravets ile ayak bileğinde kırık-çıkık olan ve diz ön çapraz bağlarında total yırtık tespit edilen Sakıb Aytaç katılmadı.

Kampta Lung, Muammer, Vedat, Doğan Alemdar, Kucher, , Atila Turan, Rotman, , Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, , , Kazım Çelik, Adem Doğan, Hakan Çıtak, Abdullah Gürbüz, Emre Demir, R. Tayyip Göktep, Selahattin Seyhun ve Burak Şeftali hazır bulundu.
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