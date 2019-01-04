04 Ocak 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor’un Yerli Messi'si imza atıyor

Kayserispor’un Yerli Messisi imza atıyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2019

’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir ’ta profesyonel imza atacak.

Süper Lig ekiplerinden 'da Emre Demir 2019 Çarşamba günü profesyonel imza atacak ve ligin en genç futbolcusu olacak.

2014 yılında 'den Kayserispor'a gelen ve filiz olarak lisansı çıkan Emre Demir 15 Ocak 2019 Salı 16 yaşından gün alacak ve profesyonel imza atmaya hak kazanacak. 16 yaşından gün alacak olan Emre, kendini gerçek Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza atacak ve ligin ikinci yarısında forma giymesi halinde Kayserispor'un ve Spor Toto Süper Ligin en genç oynayan futbolcusu olacak. Hem Kayserispor'un hem de Türk futbolunun büyük beklentisi olan genç Emre Demir, kampında A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor’un Antalya kampı başladı Kayserispor’un Antalya kampı başladı
Kayserispor 9 eksikle çalışmalara başladı Kayserispor 9 eksikle çalışmalara başladı
Kayserispor Antalya’da toplanıyor Kayserispor Antalya’da toplanıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör