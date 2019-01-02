02 Ocak 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Antalya’da toplanıyor

Kayserispor Antalya’da toplanıyor
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

’da izin bitti. Sarı-Kırmızılılar bugün Belek’te kamp yapacağı otelde bir araya gelecek ve yeni yılın ilk antrenmanını yarın yapacak.

ekiplerinden bugün akşam 'da toplanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası izine çıkan Sarı-Kırmızılı futbolcular bugün tek tek Antalya'ya giderek kampa katılmaya başladılar. Bugün akşam tam takımın toplanmasının ardından Sarı-Kırmızılılar ilk antrenmanını nezaretinden yarın yapacak.
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