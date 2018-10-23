    23 Ekim 2018, Salı

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor’un deplasman karnesi

    Kayserispor’un deplasman karnesi
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , ligde son 3 deplasman maçında gol atmayı da unuttu. 5 deplasman maçında sadece 1 kez yüzler güldü.

    'un deplasman karnesi

    'in 9. haftasını mağlubiyetle noktalandıran Kayserispor, maçından bu yana gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında galibiyet alamadı.

    Bu sezon ligde , Fenerbahçe, , ve Medipol ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Sarı Kırmızılı takım Göztepe, Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarında gol atma başarısı gösteremezken kalesinde gördüğü goller neticesinde mağlup oldu. Kayserispor, deplasmanda Göztepe ve Beşiktaş'a 2-0'lık sonuçlar ile yenilirken Başakşehir'e de tek golle mağlup oldu.

    Kayserispor bu hafta sahasında 'u konuk ettikten sonra önümüzdeki hafta Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. , ligin ilk yarısında , ve Erzurumspor ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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