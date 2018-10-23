Kayserispor’un deplasman karnesi
Kayserispor, ligde son 3 deplasman maçında gol atmayı da unuttu. 5 deplasman maçında sadece 1 kez yüzler güldü.
Kayserispor'un deplasman karnesi
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını mağlubiyetle noktalandıran Kayserispor, Fenerbahçe maçından bu yana gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında galibiyet alamadı.
Bu sezon ligde Bursaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Sarı Kırmızılı takım Göztepe, Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarında gol atma başarısı gösteremezken kalesinde gördüğü goller neticesinde mağlup oldu. Kayserispor, deplasmanda Göztepe ve Beşiktaş'a 2-0'lık sonuçlar ile yenilirken Başakşehir'e de tek golle mağlup oldu.
Kayserispor bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk ettikten sonra önümüzdeki hafta Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar, ligin ilk yarısında Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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