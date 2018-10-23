    23 Ekim 2018, Salı

    KAYSERİSPOR

    Ertuğrul Sağlam: “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız”

    “Akbabalar üzerimize çullanmadan...
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Ligin son 5 haftasında takımın tökezlediğini kaydeden Kayserispor , “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız" dedi.

    ekiplerinden Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Bir süredir sakalığı bulunan Asamoah Gyan ve Deniz Türüç de antrenmana katıldı.

    Antrenmanda öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Ertuğrul Sağlam, 1-0 yenildikleri maçını değerlendirerek, "Başakşehir karşılaşması bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çok güçlü ve önemli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Aslında oyunun büyük bir bölümünde maç dengede gitti. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz çok önemli pozisyonlar vardı. Onları maalesef değerlendiremedik. Değerlendirseydik, oyun çok daha farklı bir hale gelebilirdi. İlk devrenin sonunda çok kötü bir gol yedik, bu golü yemememiz gerekiyordu. İkinci yarı yine skoru dengelemek için mücadelemizi verdik. Son bölümde fazla risk almaktan dolayı 2 tane pozisyon verdik ama genel anlamda dengede giden bir maçtı diyebiliriz. Maalesef oradan puanla dönemedik" dedi.

    Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız
    Ligin son 5 haftalık periyodunda istedikleri sonuçları alamadıklarının kaydeden Sağlam, "Rize ve Başakşehir maçında oyuncuların arzusu yerindeydi. Rize'yi kazanabilir, Başakşehir'den de puan alabilirdik. O görüntüyü ortaya koyduk. Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik. Dengemiz bozuldu. Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak bu karşılaşmayı güzel geçerek bu ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

    Türkiye'nin futbola bakışı çok farklı
    Sağlam, "İlk 4 haftayı gözümün önüne getiriyorum. 4. haftada maçından sonra birçok otorite bizi ligin zirve adayı olarak göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var. Ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki, 2 tane maçı iyi geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara çok fazla aldırış etmeden biz önümüzde oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KAYSERİSPOR HABERLERİ
    Kayserispor’un deplasman karnesi Kayserispor’un deplasman karnesi
    Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
    Kayserisporda Sivasspor hazırlıkları başladı Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör