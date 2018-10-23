Ertuğrul Sağlam: “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız”

23 Ekim 2018, Salı
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Antrenmanda öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçını değerlendirerek, "Başakşehir karşılaşması bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çok güçlü ve önemli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Aslında oyunun büyük bir bölümünde maç dengede gitti. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz çok önemli pozisyonlar vardı. Onları maalesef değerlendiremedik. Değerlendirseydik, oyun çok daha farklı bir hale gelebilirdi. İlk devrenin sonunda çok kötü bir gol yedik, bu golü yemememiz gerekiyordu. İkinci yarı yine skoru dengelemek için mücadelemizi verdik. Son bölümde fazla risk almaktan dolayı 2 tane pozisyon verdik ama genel anlamda dengede giden bir maçtı diyebiliriz. Maalesef oradan puanla dönemedik" dedi.
Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız
Ligin son 5 haftalık periyodunda istedikleri sonuçları alamadıklarının kaydeden Sağlam, "Rize ve Başakşehir maçında oyuncuların arzusu yerindeydi. Rize'yi kazanabilir, Başakşehir'den de puan alabilirdik. O görüntüyü ortaya koyduk. Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik. Dengemiz bozuldu. Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak bu karşılaşmayı güzel geçerek bu ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin futbola bakışı çok farklı
Sağlam, "İlk 4 haftayı gözümün önüne getiriyorum. 4. haftada Fenerbahçe maçından sonra birçok otorite bizi ligin zirve adayı olarak göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var. Ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki, 2 tane maçı iyi geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara çok fazla aldırış etmeden biz önümüzde oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Sağlam: “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız”
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Ligin son 5 haftasında takımın tökezlediğini kaydeden Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 10. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Bir süredir sakalığı bulunan Asamoah Gyan ve Deniz Türüç de antrenmana katıldı.
Antrenmanda öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçını değerlendirerek, "Başakşehir karşılaşması bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çok güçlü ve önemli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Aslında oyunun büyük bir bölümünde maç dengede gitti. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz çok önemli pozisyonlar vardı. Onları maalesef değerlendiremedik. Değerlendirseydik, oyun çok daha farklı bir hale gelebilirdi. İlk devrenin sonunda çok kötü bir gol yedik, bu golü yemememiz gerekiyordu. İkinci yarı yine skoru dengelemek için mücadelemizi verdik. Son bölümde fazla risk almaktan dolayı 2 tane pozisyon verdik ama genel anlamda dengede giden bir maçtı diyebiliriz. Maalesef oradan puanla dönemedik" dedi.
Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız
Ligin son 5 haftalık periyodunda istedikleri sonuçları alamadıklarının kaydeden Sağlam, "Rize ve Başakşehir maçında oyuncuların arzusu yerindeydi. Rize'yi kazanabilir, Başakşehir'den de puan alabilirdik. O görüntüyü ortaya koyduk. Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik. Dengemiz bozuldu. Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak bu karşılaşmayı güzel geçerek bu ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin futbola bakışı çok farklı
Sağlam, "İlk 4 haftayı gözümün önüne getiriyorum. 4. haftada Fenerbahçe maçından sonra birçok otorite bizi ligin zirve adayı olarak göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var. Ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki, 2 tane maçı iyi geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara çok fazla aldırış etmeden biz önümüzde oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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