    23 Ekim 2018, Salı

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

    Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'in 10'uncu haftasında evinde konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Ligde son 5 maçta 1 puan alabilen , pazar günü 'u konuk edecek. Sarı - kırmızılılar ligin10'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Tesisleri'nde teknik direktör nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Sarı - kırmızılılar antrenmanın ilk kısmında koşu ve ısınma hareketleri yaparken 2'nci kısmında ise salonda kondisyon çalışması yaptı. Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada Kayserispor, U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında kasığından sakatlanan düz koşu yaptı.

    KUCHER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

    Kayserispor'da antrenman sonrası futbolcu Oleksandr Kucher'in kutlandı. Sarı - kırmızılı takımın deneyimli isimlerinden olan 1982 doğumlu Ukraynalı futbolcunun 36'ncı yaş günü nedeniyle pasta kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet eşliğinde pastasını kesen savunma oyuncusu takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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