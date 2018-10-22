22 Ekim 2018, Pazartesi
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Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.
Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets ile sakatlığı devam eden Deniz Türüç, antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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