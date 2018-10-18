Kayseri’de Deniz sevinci

Başakşehir deplasmanında 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak Kayseri'de, Deniz Türüç'ten gelen güzel haber bir nebze olsun teselli verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusunun, 10. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacağı bildirildi.

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