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Kayseri’de Deniz sevinci
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Başakşehir deplasmanında 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak Kayseri'de, Deniz Türüç'ten gelen güzel haber bir nebze olsun teselli verdi. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusunun, 10. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuşacağı bildirildi.
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