Kayserispordan Milli takıma

Kayserispor'dan Milli takıma
U18 Milli Takımın Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. U18 Milli takıma Kayserispor’dan 2001 doğumlu genç savunma oyuncusu Adem Doğan davet edildi.
23 ve 25 Ekim 2018 tarihlerinde, Senec'te Slovakya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda, aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek ve 2 gün boyunca çalışmalarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.
22 Ekim 2018 Pazartesi günü Viyana üzerinden maçların oynanacağı Senec kentine geçecek U18 Milli Takımımız, Slovakya ile ilk hazırlık maçını 23 Ekim 2018 Salı günü TSİ 17.00'de oynayacak. 2013 yılında Kayserispor'da futbola başlayan Adem Doğan 2017-2018 sezonunda profesyonel oldu. U21 takımında forma giyen ve zaman zaman A Takım kadrosuna yer alan genç ve gelecek vaat eden Adem Doğan ilk kez Milli takıma davet edildi.
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