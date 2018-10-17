    17 Ekim 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'dan Milli takıma

    Kayserispordan Milli takıma
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    U18 ın Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarının su belli oldu. U18 Milli takıma ’dan 2001 doğumlu genç savunma oyuncusu davet edildi.

    23 ve 25 Ekim 2018 tarihlerinde, Senec'te Slovakya ile iki hazırlık maçı yapacak ımızda, ya davet edilen oyuncular 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek ve 2 gün boyunca çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

    22 Ekim 2018 Pazartesi günü Viyana üzerinden maçların oynanacağı Senec kentine geçecek U18 Milli Takımımız, Slovakya ile ilk hazırlık maçını 23 Ekim 2018 Salı günü TSİ 17.00'de oynayacak. 2013 yılında 'da futbola başlayan 2017-2018 sezonunda profesyonel oldu. U21 takımında forma giyen ve zaman zaman A Takım kadrosuna yer alan genç ve gelecek vaat eden Adem Doğan ilk kez Milli takıma davet edildi.

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