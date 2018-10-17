    17 Ekim 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'a dev destek

    Kayserispora dev destek
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan 'a tam destek verecek.

    'de ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan 'a yine bir yardım eli uzandı. Dün Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Kayserispor'a destek olma sözü ve çağrısından sonra gecenin ilk saatlerinde Kayserispor eski Onursal Başkanı ve Mehmet Özhaseki, üzerinden açıklama yaparak destek sözü vermişti. Son olarak da CEO'su , destek sözü verdi.

    Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Kayserispor'un her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ertekin, Boydak holding çalışanlarını Kayserispor'a destek olmaya çağırarak, toplanacak ekonomik destek kadar kendilerinin de destek vereceğini ifade etti. Ertekin, "Boydak Holding çalışanlarını Kayserispor'umuza yardım yapmaya çağırıyorum. Boydak Holding çalışanlarının Kayserispor'umuza yapacakları yardımın toplamı kadar da holding olarak biz destek olacağız. Kayseri'deki tüm şirketleri de desteğe davet ediyorum" ifadelerini paylaştı.

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