    17 Ekim 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor’da Deniz Türüç sevinci

    Kayserispor’da Deniz Türüç sevinci
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    ’da sakatlığı devam eden ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren , ligin 10.haftasıyla birlikte yeniden sahalara dönüyor.

    ekiplerinden Kayerispor'da sevinci. Ligin 7.haftasında oynanan maçı öncesi son taktik antrenmanından sakatlanan ve 3-4 hafta sahalarda uzak kalan Deniz Türüç çalışmalara bireysel olarak fizyoterapist eşliğinde başladı.
    Cumartesi günü oynanacak maçında forma giyemeyecek olan milli futbolcu ligin 10.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

    Deniz Türüç, " Yaşadığımız şansız sakatlık sonrası 3-4 haftadır yoktum. Allah'a çok şükür sahalara dönüyorum. Yoğun bir tedavi programı ve bireysel antrenmanlar ile yeniden eski günlere döneceğim. Yaşadığım bu şansızlık sonra destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçları unutturacağız ve çıkışa geçeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu takımı nerelerden, nerelere getirdiğimizi herkes biliyor ve gördü. Uzun süredir oynayan bir oyuncu olarak 'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Biz çok iyi bir takımız. Kaliteli oyuncularımız var. Takımdaki arkadaşlık ise üst seviyede. Takım arkadaşlarım olsun, hocalarımız olsun hepsi kendisini ispatlamış isimler. Lig çok uzun bir maraton. Böylesi uzun bir sezonda inişli ve çıkışlarımız olabilir. Daha zor şartlar altında ligde tuttuğumuzu herkes biliyor. Onun için daha sezonun başlarındayız, en kısa zamanda bu takım daha iyi yerlerde olacak. Tarafımız sabırlı olup bizi sonuna kadar desteklesin" diye konuştu.

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