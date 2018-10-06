    06 Ekim 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    Ertuğrul Sağlam: “Gördüğümüz kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu”

    “Gördüğümüz kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu”
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Kayserispor Teknik Direktörü , gördükleri ın oyun düzenlerini bozduğunu söyledi.

    Kayserispor, 'in 8. haftasında sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "Bugün 3 haftalık mağlubiyet serisinden sonra kazanıp hem milli takım arasına moralli girmek hem de geleceğe biraz daha umutla bakabilmek amacımızdı. Hafta boyunca oyuncularımızla paylaştığımız çok önemli noktalarından birisi, maçın başlangıcıyla alakalıydı. Maça da çok iyi başladık. İlk 12 dakikalık bölümde oyuna hakim olduk, oyuncularımız bu maçı kazanmak istediklerini net bir şekilde ortaya koydular. Gördüğümüz oyun düzenimizi bozdu. Devrenin sonuna kadar 10 kişi oynamak zorunda kaldık. O arada golde yedik. Golden sonra dağılmadan yine oyuna asılıp ikinci golü yemememiz oldu. Devrenin sonunda rakibin görmüş olduğu kırmızı karttan sonra devre arasında daha farklı şeyler konuşmaya başladık" dedi.

    Futbolcuların ikinci yarıda da kazanmayı çok istediklerini kaydeden Sağlam, "Bunun neticesinde de baskı da kurduk. Bir taraftan baskı kurarken, bir taraftan da ikinci golü yememe gibi bir durum söz konusu. Arkayı da kontrol etmek gerekiyor. Bu işi bir arada yapmak gerçekten kolay değil ama biz yaptık" diye konuştu.

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